شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: وقف إطلاق النار فرصة جادة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• نشكر المملكة على دعمها السخي لجهود الإغاثة في اليمن

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك ، إن مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيد لجدية التزامنا بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بتويتر" نشكر المملكة على دعمها السخي لجهود الإغاثة في اليمن ونثمن موقف سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع ، المعلن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين".

وأوضح أن وقف إطلاق النار فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه، نأمل أن يستجيب الانقلابيين لمقتضيات الهدنة الإنسانية وأن لا يمضون أكثر في طريق الدم والنار.