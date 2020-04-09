اخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف ( تحالف دعم الشرعية في اليمن ) وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 9 إبريل 2020 .

وقال غوتيريش، في بيان نشره مكتبه :" أرحب بإعلان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) ، عن وقف إطلاق النار في اليمن. ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الجهود نحو السلام وكذلك استجابة البلاد لوباء COVID-19. وأدعو الآن الحكومة اليمنية والحوثيين لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط مع بعضهم البعض، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات يسّرها مبعوثي الخاص مارتن غريفيثس".

وأوضح أنه من خلال الحوار سيتمكن الطرفان من الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني ، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا