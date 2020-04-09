شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 18 إصابة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 18 حالة من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج ، وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 495 حالة حتى الآن.

وأشارت إلى وجود 32 حالة إصابة جديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج، و26 حالة مخالطة لحالات قائمة ، موضحة أن 18 حالة قائمة من الحالات الـ 32 تعود لعمال وافدين خالطوا حالة قائمة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.