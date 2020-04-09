شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء إيطاليا وأسبانيا: "كورونا" وضع أوروبا في تحدٍ وجودي والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا يمثل " تحديا وجوديا لأوروبا" مالم يتوصل القادة " لرد فعل قوي وموحد" . وأضاف كونتي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الفيروس " بدأ كوضع طارئ صحي، ولكن تحول سريعا لوضع اقتصادي واجتماعي خطير". فيما حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطورة التفكك في ظل أزمة فيروس كورونا. وقال سانشيز في البرلمان اليوم الخميس " الاتحاد الأوروبي في خطر إذا لم يكن هناك تضامن".

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