شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي المكلف: أسعى لتشكيل يلبي تطلعات العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

صرح رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بان الحكومة الجديدة ستلبي تطلعات العراقيين . وتعهد الكاظمي ، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عراقية ، :"سأعمل على تشكيل حكومة تضم تطلعات العراقيين وفي مقدمتها أولوياتهم ". Advertisements وأضاف"مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية اتعهد أمام شعبي الكريم بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق". وأكد على أن الحكومة الجديدة ستعمل على "حل الازمات وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام". وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة دستورية أمدها 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان العراقي لنيل الثقة.

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