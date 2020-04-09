شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المانيا اليوم أنه جرى رصد قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في يوم واحد ليرتفع العدد الاجمالي إلى 108202 حالة.

وقال رئيس معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الإصابة بالفيروس لوثار فيلر في إيجاز صحفي يومي إنه جرى تسجيل 4974 إصابة جديدة ليصبح العدد الاجمالي 108202 إصابة.

وأضاف أن حصيلة الوفيات الجديدة بلغت 246حالة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 2107 حالات وفاة.