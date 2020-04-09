شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا ترتفع إلى 4110 حالة في إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 4110 بعد وفاة 117 شخصا.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220.