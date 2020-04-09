شكرا لقرائتكم خبر عن "محتال كورونا".. إيطالي يبيع أقنعة طبية وهمية بملايين الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس ، رجلا اعتقل للاشتباه في محاولته بيع أقنعة طبية وهمية تقدر بقيمة ملايين من الدولارات.

وتردد إلقاء القبض على المشتبه به الذي اعتقل في العاصمة الإيطالية روما، بينما كان يطالب بنحو 16 مليون يورو (4ر17 مليون دولار أمريكي) لتسليم 24 مليون قناع وهمي!

وقال رئيس المحكمة إن الرجل كان يلعب "لعبة خطيرة" على حساب صحة العامة حيث أن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون بشدة الحصول على أقنعة.

يشار إلى أن إيطاليا هي بين الدول الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث سجلت 17 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس حتى اليوم. والأقنعة والمطهرات باتت نادرة وتباع حاليا بأسعار باهظة.