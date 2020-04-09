تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، عن تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظة سجلت اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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