الغانمي ينعى ضابطا في الجيش توفي بعد اصابته بكورونا

نعى ئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، اليوم الخميس، ضابطا برتبة عميد في الجيش توفي نتيجة اصابته بفيروس كورونا وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باسمي وباسم جميع قادة وضباط ومنتسبي رئاسة أركان الجيش اتقدم بأحر التعازي الى عائلة المغفور العميد محمد مهدي الحمداني، والذي تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاته نتيجة اصابته بفيروس كرونا اثناء مرافقته لزوجته خلال علاجها في تركيا".



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