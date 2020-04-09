عقب انطلاق مؤتمر أوبك.. ارتفاع أسعار خام برنت النفطي

ارتفعت أسعار خام برنت النفطي، الخميس، بمقدار 3 دولارات للبرميل عقب انطلاق مؤتمر أوبك. وبحسب "رويترز"، فإن "أسعار خام برنت النفطي ارتفعت بمقدار 3 دولارات للبرميل عقب انطلاق مؤتمر أوبك ومصدرون آخرون للنفط". Advertisements وبدأ اجتماع وزراء اوبك + وسط تفاؤل بالتوصل الى اتفاق يسهم بايجاد المعالجات الواقعية للسوق النفطية بعد انتشار وباء فايروس كورونا. وأعلن وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، اليوم الخميس، أنه يرى أن دول ”أوبك +“ تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا، وأنه متفائل أن روسيا والسعودية ستسويان خلافاتهما.



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