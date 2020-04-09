أعلن وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، اليوم الخميس، أنه يرى أن دول ”أوبك +“ تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا، وأنه متفائل أن روسيا والسعودية ستسويان خلافاتهما.
وقال برويليت: ”أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر، إذا ضمت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين، هذا ممكن بسهولة".
وأضاف في مقابلة نقلتها ”سي.ان.بي.سي“: ”نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: 'أوبك +' تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.