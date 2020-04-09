واشنطن: 'أوبك +' تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً

وقال برويليت: ”أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر، إذا ضمت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين، هذا ممكن بسهولة".

وأضاف في مقابلة نقلتها ”سي.ان.بي.سي“: ”نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".