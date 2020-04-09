مكافحة المتفجرات تعلن تفكيك عبوة ناسفة في طريق بغداد تكريت

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الخميس، عن تفكيك عبوة ناسفة في طريق بغداد تكريت.
وقالت مكافحة المتفجرات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفرزة خرجت بواجب الى منطقة عوينات جنوب مدينة تكريت واثناء وصول المفرزة الى المكان المقصود وعلى الشارع الرئيسي الذي يربط بغداد تكريت قرب بوابة تكريت الجنوبية تبين وجود عبوة ناسفة عبارة عن لغم ضد الدروع مربوطة بسلسلة (سلك) كهربائي ويحتوي على ثلاث عقد مع خمس قداحات كهربائية".
وأضاف البيان أنه "تم تفكيكها ورفعها بدون حادث يذكر بجهود خبراء المتفجرات وعادت المفرزة دون حادث يذكر".
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