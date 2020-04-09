جونسون "مستمر في التحسن" في العناية المركزة

أعلن مقر رئيس الوزراء البريطاني أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون "مستمرة في التحسن" في العناية المركزة، بعدما أمضى "ليلة طيبة" أمس الأربعاء.
وقال متحدث باسم 10 داوننج ستريت إن "رئيس الوزراء أمضى ليلة طيبة وحالته مستمرة في التحسن في العناية المركزة"، مضيفا أن "معنوياته جيدة" ولا يزال يتلقى الأوكسجين.
وكان تم نقل جونسون إلى العناية المركزة مساء الاثنين الماضي، بعدما كان تم نقله إلى المستشفى الأحد بسبب استمرار ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه. وكان جونسون أعلن إصابته بالفيروس في 27 من آذار/مارس الماضي.
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