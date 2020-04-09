السلطات الباكستانية: ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا إلى 4 آلاف و437 حالة

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 4 آلاف و437 شخصًا بعد ظهور حالات جديدة.
من جهتها، لفتت وسائل إعلام باكستانية إلى أن "تعداد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 64 شخصًا، موضحةً أن إقليم البنجاب الواقع شرقي باكستان العدد الأكبر من الإصابات بألفين و188 حالة.
وكانت باكستان، أجلت أمس الأربعاء، 136 مواطنا من رعاياها العالقين في العراق بسبب فيروس كورونا، على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، بالتزامن مع وجود فريق خاص من الأطباء في إسلام أباد، لفحص الركاب الوافدين على متن الرحلة الخاصة فور وصولها.
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