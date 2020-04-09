"لوفتهانزا": الشركة تخسر مليون يورو كل ساعة بسبب كورونا

أشار رئيس فريق النقل الجوي لشركة الطيران الأوروبية "​لوفتهانزا​"، كارستن سبور، إلى أن "الشركة تخسر حاليا مليون يورو كل ساعة بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت سبور، في فيديو مسجل لموظفيه، إلى أن "لوفتهانزا" لن نتمكن من التغلب على هذه الأزمة المتزايدة بدون دعم الدولة"، موضحاً أنها "تخسر حوالي مليون يورو من أموالها كل ساعة".

كما شدد على أن "الجائحة تمثل بالنسبة لشركته أكبر تحد في تاريخها"، مفيداً بأن "لوفتهانزا" تجد نفسها في حرب من أجل بنيتها المستقبلية". ونوّه بأنه "يمكن لـ"لوفتهانزا" مواجهة الأزمة باحتياطات مالية تزيد عن أربعة مليارات يورو، لكن الشركة لم تحقق سوى جزء ضئيل من الإيرادات، ولهذا السبب من المتوقع ألا تستطيع الشركة تجاوز الأزمة إلا بدعم حكومي".