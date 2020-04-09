الجيش الباكستاني: إسقاط طائرة استطلاع هندية فوق إقليم كشمير

أعلن الجيش الباكستاني إسقاط طائرة استطلاع مسيرة هندية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد خرقها خط السيطرة الذي يفصل بين الطرفين في الإقليم، لافتاً إلى أنها "حلقت لمسافة 600 متر إلى داخل أراضي البلاد قبل أن يتم إسقاطها".
وشدد الجيش على أن "هذا الحادث يعد انتهاكاً للاتفاقات المبرمة بين الدولتين"، معتبراً أنه "استفزازٌ وعمل عدوانيٌ صارخ".
من جانبه، نفى الجيش الهندي أن تكون الطائرة التي تم إسقاطها تابعة له.
وكان الجيش الهندي سجل خلال آذار الماضي، 411 انتهاكا من قبل باكستان لنظام وقف إطلاق النار، أي أكبر معدل منذ عام 2018 على الأقل، في حين سجل الجيش الباكستاني 705 انتهاكات من قبل الهند منذ بداية العام.
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