AFP: أكثر من 6 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة في أميركا خلال اسبوع

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن ​الولايات المتحدة​ سجلت الأسبوع الماضي 6,6 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات ​البطالة​ وهو مستوى مرتفع تاريخيا للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب الأرقام التي نشرتها ​وزارة العمل​. وهذا يمثل تراجعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغت الطلبات أكثر من 6,8 مليونا. وخلال الأسبوعين الأخيرين لشهر آذار طلب 10 ملايين شخص الحصول على مخصصات البطالة للمرة الأولى.

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