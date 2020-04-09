السلطات الكندية: عدد الوفيات جراء كورونا سيتراوح بين 11 ألف و22 ألف بنهاية الأزمة

أشار مسؤولون صحيون في كندا إلى ان "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، من المتوقع أن يتراوح بين 11 ألف و 22 ألف في نهاية أزمة تفشي الوباء".

كما توقع المسؤولون وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 نيسان الحالي، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصا.

من جهتها، أفادت جامعة "جونز هوبكينز" بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا وصل إلى 19290 حالة".

.