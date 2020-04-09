ميركل: معدل الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بدأ بالإستقرار

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن "أرقام فيروس كورونا الأخيرة تدعو للأمل"، موضحةً أن "معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأ يستقر".
ولفتت ميركل إلى أن "وضع ألمانيا أمام كورونا جيد، فلا نحتاج إلى مزيد من الإجراءات الإحترازية، لكن علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي"، منوّهةً بأن "وباء كورونا مستمر معنا لبعض الوقت".
كما شددت على ضرورة "أن تواجه أوروبا فيروس كورونا بشكل موحد"، مؤكدةً أن "ألمانيا ستقوم بدورها لتأمين وحدة أوروبا".
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