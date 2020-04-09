الصحة البريطانية: تسجيل 765 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 765 حالة وفاة جديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء، إلى 7248 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، أن "الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد يتحسّن، لكنّه لا يزال في العناية المركّزة".
وكان المتحدّث الرسمي باسم جونسون "أعلن سابقاً أن رئيس الوزراء البريطاني "يتجاوب مع العلاج ومعنوياته جيدة، بعدما أمضى ليلته الثالثة في مستشفى سانت توماس الجامعي".
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