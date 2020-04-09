رويترز: السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط

افادت مصادر لوكالة "​رويترز​" بأن "​السعودية​ و​روسيا​ اتفقتا على خفض كبير لإنتاج ​النفط​". هذا وبحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتصدرهم روسيا اليوم أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط. وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأميركيين.​​​​​​​

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