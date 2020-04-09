رئيس بلدية القاع: نرفض توزيع مواد تعقيم للنازحين ضمن النطاق البلدي غير مصنعة في لبنان

اعلن رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​، في بيان، أن "بعض الجمعيات الدولية والمحلية، قامت بالتحضير لتوزيع حصص، مكونة من مواد تنظيف وتعقيم على ​النازحين​. ليتبين لنا أن هذه المواد غير مصنعة في لبنان لا بل هي صناعة سورية وقد تكون مهربة اصلا، عدا عن أن المواد قد لا تتطابق مع المواصفات الصحية اللازمة والجودة. وقد سبق أن قامت هذه الجمعيات وعلى مدى سنوات عديدة من تاريخ أزمة النزوح السوري بتوزيع مواد على انواعها، معظمها مستورد وغير مصنع في لبنان. وقيمة المواد الموزعة تقدر بملايين ملايين الدولارات، كانت الصناعة والصناعيون اللبنانيون أحق بها".

وأوضح أنه "إنطلاقا من حرصنا على دعم الاقتصاد اللبناني والصناعة اللبنانية، فإنه يرفض توزيع مواد تعقيم ونظافة في ​مخيمات النازحين​ ضمن النطاق البلدي غير مصنعة في لبنان ولا تحوز شهادة من المختبر التابع ل​وزارة الصناعة​ بالجودة والسلامة، وعلى الجمعيات والجهات المانحة أخذ العلم بهذا الموضوع بجدية تامة، متمنيا على الوازرات والمؤسسات المعنية دعم البلدية لتنفيذ هذا القرار".