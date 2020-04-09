بيروت الحكومي: 67 حالة شفاء تام حتى تاريخه و27 اصابة في العزل و20 حالة مشتبه باصابتها نقلت من مستشفيات اخرى

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 27 إصابة".

وأوضح أنه "تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، في حين تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".

وأشار إلى أن "مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه بلغ 67 حالة شفاء"، لافتاً إلى أنه "بناء لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​ تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".

وأكد أن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابتين وضعهما حرج.