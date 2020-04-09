قرار من سلامة للمصارف عن إعفاءات استثنائية من الاحتياطي الالزامي

أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قرارا أساسيا للمصارف حمل الرقم 13217 يتعلق باعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات ​المصارف​ الإلزامية، جاء فيه

ويعفي القرار المصارف العاملة في لبنان من ايداع الاحتياطي الالزامي، واجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية أو التي تتلقاها نقدا بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية بعد صدور هذا القرار.

وحدد مصرف لبنان شرطين للمصارف من أجل الاستفادة من هذا التعميم.

وجاء في التعميم: