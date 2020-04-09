قاطيشا: لتأمين المزيد من فحوصات الـ PCR الى عكار

دعا عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشا​ الى إلتزام الإجراءات والتدابير الصحية من أجل الحؤول دون تفشي "​كورونا​"، لافتا الى أنه في المناطق المكتظة في عكار، لا سيما بين حلبا ونهر البارد، لا يوجد إلتزام تام، لكن لا بد من الاشارة الى ان المساحات الكبيرة الأخرى الموجودة في عكار تخفّف من الإصابات.

واشار قاطيشا، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى أن "اجتماعا ضمّ ​نواب عكار​ ورؤساء اتحاد البلديات والصليب الاحمر، وتناول البحث سبل تفعيل ​مستشفى عكار​ الحكومي، وقد نجحنا في جمع تبرّعات تصل الى حدود 800 مليون ليرة، ونعمل على تجهيز المستشفى اذا – لا سمح الله - تكاثرت الإصابات".

وأوضح أن التبرّعات تُدفع في حساب جمعية خيرية التي تنازلت عنه للجنة التي انبثقت عن الإجتماع والتي يديرها نقيب محامي الشمال محمد المراد، وممثلة كاريتاس لبنان في عكار لوريت ضاهر، ورئيس بلدية الشيخ محمد طلال الخوري، وهؤلاء يحرّكون المال باتجاه توزيع الأموال بعد إجراء الإستشارة الضرورية.

ودعا ​وزارة الصحة​ الى الإسراع في تأمين المزيد من فحوصات الـ PCR الى عكار، مع العلم ان عددا كبيرا من هذه الفحوصات تأمّنت عبر التبرّعات التي قد تكون أسرع من إجراءات الدولة.