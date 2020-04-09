غرفة عمليات الكوارث: 582 إصابة بكورونا و62 حالة شفاء

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليوم حول ​فيروس كورونا​ المستجد في ​لبنان​، مشيرة إلى أنه تم تسجيل، منذ 21 شباط الماضي، 582 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 7 إصابات جديدة: 6 مقيمين، 1 مغترب، في حين بلغ عدد الوفيات، حتى اليوم، 19، أما عدد ​حالات​ الشفاء فبلغ 62.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت، في بيان، أنّ "عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" والمثبتة مخبريًّا في "مستشفى بيروت الحكومي" ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 582 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس، من ضمنهم أحد المغتربين الّذين أظهرت الفحوصات إصابته بـ"كوفيد 19".

وأوضحت أنّه "لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتّى تاريخه على 19 وفاة".