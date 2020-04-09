الأشغال: أودعنا الجهات المعنية بتقديم الدعم المالي لوائح بأسماء العاملين بعدد من القطاعات

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة الاشغال العامة والنقل​، في بيان، أن المديرية العامة ​النقل البري​ والبحري قادمت بإعداد لوائح بكافة مراكب ​الصيد​ والصيادين البحريين المسجلين لديها، وكذلك إعداد لوائح بكافة مركبات ​النقل العام​ للركاب ( تاكسي - سرفيس وميني باص وباص ) و​السائقين العموميين​ والنقل العام للبضائع ب​الشاحنات​ العادية والشاحنات المبردة والشاحنات العاملة بالترانزيت واودعتها الجهات المعنية التي ستقوم بتقديم الدعم المالي إلى العاملين في هذه القطاعات من الحكومة اللبنانية.

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