قوى الأمن: توقيف شخص قام بابتزاز سيّدة وتهديدها بنشر صور فوتوغرافية لها

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العـلاقات العـامـة أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء ​لبنان​ الجنوبي في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية البالغ من العمر 24 سنة بابتزاز سيّدة وتهديدها بنشر صورها الفوتوغرافية، وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبأقل من 24 ساعة توصلت عناصر المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده حيث أوقف وضُبِطَ بحوزته هاتفه الخليوي وبطاقة الذاكرة التي تحوي الصّور".

ولفتت المديرية الى انه "بناء لإشارة ​القضاء​ المختص سلم الموقوف والمضبوطات للقطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقه. لذلك، تطلب ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ من المواطنين الكرام،عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات".