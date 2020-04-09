تكتل لبنان القوي تقدّم بـ5 اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا

تقدم تكتل لبنان القوي بـ5 اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة عن فيروس كورون، وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا مطلع الاسبوع المقبل لشرحها.
وتشمل الاقتراحات انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم، واعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بالكورونا من الرسوم والضرائب.
كما تتضمن الاقتراحات تعليق المادة ٣٢ من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بالكورونا، وتعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى، بالإضافة إلى تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة.
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