وصول الطائرة التي تقلّ لبنانيين من الدوحة إلى مطار بيروت الدولي

وصلت، قبل قليل، طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" آتية من ​الدوحة​، وعلى متنها 122 راكبا بينهم طفل، وذلك في اطار عملية اجلاء المغتربين والطلاب اللبنانيين من الخارج، على ان يتوالى اليوم، وصول ثلاث طائرات اخرى من كل من فرنكفورت وأكرا ولندن.



وفي هذا السياق، اتخذت في المطار اجراءات مشددة للغاية من اجل متابعة وصول الركاب واجراء الفحوصات الطبية اللازمة المطلوبة لهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع، انطلاقا من اخضاعهم لفحص PCR وقياس الحرارة وغيرها من قبل الطواقم الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة العامة والتي هي على جهوزية تامة. بدورها، اتخذت السلطات الادارية والأمنية في المطار التدابير اللازمة لمتابعة وصول الركاب اليوم.

وبعد استكمال اخضاع الركاب الـ 122 للفحوصات الطبية المطلوبة وتعبئة الاستمارات التي تتضمن معلومات واسعة عنهم، وبعد اعادة تعقيم الحقائب، يبدأ الركاب بالمغادرة من المطار عبر الباصات المخصصة لهم من قبل مصلحة النقل المشترك لتقلهم الى الفنادق التي خصصت لاستقبال العائدين بانتظار صدور نتائج فحص PCR.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب أعلن، في دردشة مع الصحافيين بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن "آخر رحلة للمغتربين اللبنانيين من الخارج ستكون يوم الاثنين ومن بعدها نُقيّم ونُقرر المرحلة الثانية".