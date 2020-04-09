حمدان: حسن اثبت كم يتمتع بالقيم الإنسانية والمعرفية بإدارة الواقع الصحي

اعرب ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح، عن أسفه لوجود "بعض الناس في زمن ​الكورونا​ وانتشاره، لا تصاب فقط رئتاها بل تصاب بعض خلايا العقل المتعلقة بالأخلاق والقيم، ولا أستطيع أن أفهم قلة التهذيب والأخلاق بحق وزير الصحة ​حمد حسن​، هذا الوزير المناضل والمقاوم بغض النظر عن الإنتماءات السياسية، وقد اثبت كم يتمتع بالقيم الإنسانية والمعرفية فيما يتعلق بإدارة الواقع الصحي، وليس مستبعدا ان يكون وجوده في هذه الايام ميزة من مميزات صمودنا في وجه هذا الوباء".



وأضاف: "كنت أعرفه كصداقة واحترام وتقدير ولكن اليوم زاد تقديري وإحترامي له وفي وجه كل التفاهة التي نسمعها وردنا عليهم بالقول عز الرجال بأفعالها، وفعلا نفتخر بأن حمد حسن رجل بكل معنى الكلمة بغض النظر عن وجوده في الوزارة من عدم وجوده فحمد حسن ليس بحاجة للمدح وفي هذا الزمن الأسود هو نقطة الضوء المشعة".