وزير الاقتصاد: طلبت من بلدية الشويفات مصادر أحد المولدات بالعمروسية وقد تمنعت عن ذلك

أعلن وزير ​الإقتصاد​ ​راوول نعمه​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "رفعت كتابا الى ​بلدية الشويفات​ طلبت فيه التعاون على مصادرة مولد للمدعو علي دندش في الشويفات العمروسية في مهلة لا تتجاوز ٧٢ ساعة لمخالفته القانون، وقد تمنعت ​البلدية​ عن مصادرة المولد مع العلم انها وافقت بتاريخ سابق على مصادرة مولد اخر في ​دوحة عرمون​ مما يطرح تساؤلات عن اسباب التمييز".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن وزير الاقتصاد "رفع كتابا الى بلدية بعلبك، طلب فيه التعاون مع مصلحة الاقتصاد والتجارة في بعلبك لضبط تسعيرة المولدات، وفي حال اصرار اصحاب المولدات على المخالفة، طلب منهم مصادرة المولدات التي تعمل خلافا للقوانين النافذة في نطاقهم البلدي".