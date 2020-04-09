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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر والكويت ترفضان المحاولات المسيئة لأواصر الإخوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت الكويت ومصر، اليوم الخميس، عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بأواصر الأخوة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، مع نظيره المصري سامح شكري، جرى خلال بحث الإجراءات التي تتخذها البلدين لمواجهة تفشي كورونا (كوفيد -19)، حيث أعربا عن "تفهمهما" لهذه الإجراءات.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أكد الوزيران خلال اتصال هاتفي على قوة العلاقات بين البلدين.
وأعربا عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها.
وأوضحا أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما.
كما شدد وزير الخارجية الكويتي والمصري على تفهمهما للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار الفيروس ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين.
وسجّلت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 910 حالات.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا، بينها أجنبيان، إضافة إلى 9 وفيات.
وأوضح بيان الصحة المصرية، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 1560 إصابة، و103 وفيات، إلى جانب تعافي 305 مصابين
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