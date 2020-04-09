شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 355 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة بلغ 3287 حالة، تعافى منها 35 ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 666 حالة.

كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة ليصل إجمالي المتوفين إلى 44 حالة.

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