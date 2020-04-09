الصحة السعودية تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ "تسجيل 355 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3287 إصابة جديدة".

وأكدت الوزارة، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، على أن " إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 666 حالة".

كما ذكّرت بضرورة "البقاء في المنازل زتجنب الإختلاط"، بالإضافة إلى وجوب "الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".

وأفادت الوزارة بأن لديها "80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا"، مشيرةً إلى أن "وجود المتطوعين له طابع خاص ولنا تجربة مشهود لها في الحج".

ونوّهت بأن "نسبة دقة فحص تشخيص كورونا في السعودية عالية جداً"، موضحةً أن "إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفاً".

