بومبيو: واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري لإنقاذ الاقتصاد الإيطالي بعد كورونا

شدد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، على أن "بلاده ستواصل مساعدة ​إيطاليا​"، لافتاً إلى أن "​واشنطن​ ستفعل كل ما هو ضروري للسماح للاقتصاد الإيطالي بالتعافي عند انتهاء أزمة كورونا".

وأشار بومبيو، في حديث صحفي، إلى أنه "لا توجد دولة في العالم ستقدم مساعدات في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ أكثر مما ستقدمه ​الولايات المتحدة​"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ينطبق أيضا على إيطاليا".

كما أوضح أنه "سنواصل مساعدة إيطاليا وسنعلن عن تدخلات مباشرة، وسيكون عملا مهما جدا، ولا أعتقد أن الدول الأخرى ستكون قادرة على القيام بالشيء نفسه".

وأفاد بومبيو بأن بلاده "تريد أن تصل مساعدات كثيرة إلى إيطاليا"، منوهاً بأنه "من المهم أن نفهم كيف يمكننا القيام به للحصول على أفضل نتيجة للمواطنين الإيطاليين. إنها ليست مجرد مشكلة علاقات ثنائية بين حكومتينا، الأمر لا يقتصر على مجرد مسألة رسائل وتصريحات، بل إنها إجراءات ملموسة".

بالتوازي، أكد ضرورة "أن يعرف الإيطاليون أن الأمر لا يقتصر على الحكومة فقط، بل إن جميع الأميركيين سيكونون إلى جانبهم في هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن المؤسسات غير الربحية والشركات الأميركية الخاصة تتحرك أيضا لتقديم المعونة للشعب الإيطالي وبسخاء كبير.