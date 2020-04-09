مسؤولة في البيت الأبيض: كورونا سيقتل 60 ألف شخص في أميركا خلال 4 أشهر

أكدت منسقة مجموعة العمل الخاصة بمحاربة كورونا في البيت الأبيض ديبورا بيركس، على أن الخبراء الأميركيين درسوا بعناية تجربة إيطاليا وإسبانيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشددت بيركس على أنه "في العديد من النواحي نتعامل مع الفيروس بصورة أفضل بكثير من بعض الدول المتضررة الأخرى، ونحاول إدراكه"، لافتةً إلى أنه "السلطات تؤمن بأن نظام توفير الرعاية الصحية في الولايات المتحدة استثنائي".
كما أوضحت أن "آخر التنبؤات تشير إلى أن كورونا سيقتل 60 ألف شخص في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة القادمة، أي أقل بكثير من التنبؤات التي نشرها البيت الأبيض أواخر نيسان، بوفاة 100 ألف أميركي على الأقل جراء الجائحة حسب أفضل السيناريوهات".
ونوّهت بأن "التوقعات الجديدة الأكثر تفاؤلا تتوقف على ما تفعله أميركا"، مشيدة بتغيير "المواطنين سلوكهم تنفيذا لتوجيهات حكومتهم".
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