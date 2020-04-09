المفتي عبد الله: لالتزام الحجر المنزلي وإحياء الشعائر الدينية من دون تجمعات

أكد مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبد الله​، في بيان، "أهمية إحياء الشعائر الدينية من دون التجمعات في المساجد والحسينيات من اجل الحد من الاصابات بوباء ​كورونا​"، وقال: "الدعاء هو الدواء الالهي الذي يسبب الامور بأسبابها ويرفع عنا الوباء وعن البشرية جمعاء".

وطالب الحكومة بـ"معالجة موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن"، داعيا المواطنين الى "الالتزام ب​الحجر المنزلي​ وتطبيق القوانين التي تفرضها ​القوى الأمنية​ و​الجيش اللبناني​"، معتبراً "ان تلاقي قلوب الناس في عبادة الخالق ظاهرة مميزة لكي نتصالح مع انفسنا ومع غيرنا".

وكانت مساجد صور، قد أطلقت الدعوات عبر مكبرات الصوت، لأن "يرفع الله الوباء عن البشرية ويشفي المرضى"، خلال إحياء ليلة النصف من شعبان الذي يصادف مولد الامام المنتظر.