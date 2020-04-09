دياب: الاثنين آخر رحلة للعائدين بعدها نُقيّم ونُقرر المرحلة الثانية

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أن "آخر رحلة للمغتربين اللبنانيين من الخارج ستكون يوم الأثنين دياب ومن بعدها نُقيّم ونُقرر المرحلة الثانية".
وشدد دياب على "اننا حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها وبالنسبة للتعيينات المالية فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية ومن ثم نُعين".
وفي موضوع التدقيق المالي، لفت دياب الى ان "وزير المال يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية"، مؤكدا انه "كما سبق وقلت ٩٠ بالمئة وما فوق من المودعين لن نمس بودائعهم في أي اجراءات مالية أما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان".
وفي وقت سابق، أفادت قناة الـ"NBN" بأن "وزارء الصناعة عماد حب الله، والعمل لميا يمين، والزراعة عباس مرتضى، والمال غازي وزني، والأشغال ميشال نجار، إعترضوا على التعيينات الثلاثة التي أقرت في مجلس الوزراء اليوم".
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