ذكّر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، بأنّ "مدعي عام التمييز طلب معلومات عن المبالغ المحوّلة من لبنان إلى سويسرا بين 17 تشرين الأول الماضي وآخر سنة 2019، فأُفيد بأنّ المبالغ المحوّلة لم تزد عن 3 ملايين دولار"، متسائلًا: "هل اقتنع؟".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس هيئة التحقيق الخاصة طلب من المصارف معلومات عن مصادر أموال حسابات السياسيّين المصرفية"، سائلًا: "ماذا اتّخذ بعدها من إجراءات؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: هل اقتنع مدعي عام التمييز أن المبالغ المحوّلة بعد 17 تشرين لم تزد عن 3 ملايين دولار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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