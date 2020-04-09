عقيص: هل اقتنع مدعي عام التمييز أن المبالغ المحوّلة بعد 17 تشرين لم تزد عن 3 ملايين دولار؟

ذكّر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، بأنّ "مدعي عام التمييز طلب معلومات عن المبالغ المحوّلة من ​لبنان​ إلى ​سويسرا​ بين 17 تشرين الأول الماضي وآخر سنة 2019، فأُفيد بأنّ المبالغ المحوّلة لم تزد عن 3 ملايين دولار"، متسائلًا: "هل اقتنع؟".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس هيئة التحقيق الخاصة طلب من ​المصارف​ معلومات عن مصادر أموال حسابات السياسيّين المصرفية"، سائلًا: "ماذا اتّخذ بعدها من إجراءات؟".