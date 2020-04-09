انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا

أفادت معلومات صحافية عن انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة العماد ​ميشال عون​. وفي وقت سابق، رفع ​المجلس الاعلى للدفاع​ الذي التئم بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​ لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ والنظر في حال التعبئة العامة، انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين حتى 26 نيسان، واكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة "بتعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحا باستثناء بعض المؤسسات"، وبشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعا لارقام لوحاتها. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات.

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