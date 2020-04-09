الوزير حسن بحث مع نقابة المهندسين في تنسيق الجهود لمواجهة الوباء

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة، وفدا من نقابة المهندسين برئاسة النقيب جاد تابت، الذي أكد وضع إمكانات النقابة في تصرف الوزارة وتنسيق الجهود في مواجهة فيروس كورونا.
وتناول البحث اقتراح النقابة إنشاء لجنة فنية متخصصة تضم عددا من المهندسين المتطوعين لمساعدة الوزارات المعنية والاتحادات البلدية والبلديات على تحديد مراكز للحجر الصحي بعد الكشف عليها، من خلال دراسات واستشارات تشمل مختلف المناطق اللبنانية.
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