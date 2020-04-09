مديرية النقل البري والبحري: تعليمات للسفن الراسية بالمرافئ اللبنانية لاطلاق صفاراتها تضامنا مع الجهاز الطبي

أصدرت المديرية العامة للنقل البري والبحري في ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ تعليمات إلى كافة ​السفن​ الراسية في المرافئ اللبنانية لإطلاق صفاراتها بشكل مستمر لمدة ثلاثين ثانية عند ​الساعة​ الثالثة من بعد ظهر اليوم دعما للجهاز الطبي في مكافحة فيروس زورونا ومفيد 19.

وفي وقت سابق رفع ​المجلس الاعلى للدفاع​ الذي التئم بدعوة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​ لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ والنظر في حال التعبئة العامة، انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين حتى 26 نيسان، واكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة "بتعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحا باستثناء بعض المؤسسات".​​​​​​​

