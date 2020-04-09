مخاتير حاصبيا: لم نستلم اي استمارة عائدة لوزارة الشؤون الإجتماعية

أكد تجمع مخاتير منطقة حاصبيا في بيان لهم أنه توضيحا لما ورد على لسان وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ في ​مؤتمر​ه الصحافي أمس "أننا لم نستلم اي استمارة عائدة ل​وزارة​ الشؤون لحينه واذا نشدد على ثقة المواطنين بالمخاتير، نعرب عن استعدادنا للتعاون في اي لحظة لذلك اقتضى التوضيح".

وفي وقت سابق، أعلن مشرفية عن اطلاق برنامج التكافل الاجتماعي، من ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات ​فيروس كورونا​، لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة جرّاء هذا الوباء العالمي.

وأشار في مؤتمر صحافي بمكتبه في الوزارة، الى اننا "وضعنا الاستمارة للأشخاص بطريقة تضمن أن كل انسان يحق له ان يطلب المساعدة"، معتبرا ان "هذا يؤمن شفافية وعدالة بين الاشخاص من دون التمييز بين طالب استمارة او اعانة".