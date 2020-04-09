النشرة: القوى الأمنية أوقفت صرافا غير مرخص بصيدا وسطرت محاضر ضبط بحق عدم الملتزمين بالحجر المنزلي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "​القوى الأمنية​ شدّدت إجراءاتها في قمع المخالفين من أصحاب المركبات وفق أرقامها المفردة والمزدوجة والسماح لها بالتنقل يوميًّا، وتولّى عناصر مفرزة سير صيدا تسطير محاضر للمخالفين للإلتزام ب​الحجر المنزلي​، تنفيذًا لقرار التعبئة العامة".

وذكر أنّ "قوّة من "جمارك صيدا" قامت ب​مداهمة​ محل لبيع النراجيل و​التبغ​ والتنباك في البستان الكبير، وختمته بالشمع الأحمر بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، بينما أوقفت القوى الأمنية صرّافًا غير مرخّص في شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، حيث تتواجد محال الصيرفة و​المصارف​".