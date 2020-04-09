أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "القوى الأمنية شدّدت إجراءاتها في قمع المخالفين من أصحاب المركبات وفق أرقامها المفردة والمزدوجة والسماح لها بالتنقل يوميًّا، وتولّى عناصر مفرزة سير صيدا تسطير محاضر للمخالفين للإلتزام بالحجر المنزلي، تنفيذًا لقرار التعبئة العامة".
وذكر أنّ "قوّة من "جمارك صيدا" قامت بمداهمة محل لبيع النراجيل والتبغ والتنباك في البستان الكبير، وختمته بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص، بينما أوقفت القوى الأمنية صرّافًا غير مرخّص في شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، حيث تتواجد محال الصيرفة والمصارف".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوى الأمنية أوقفت صرافا غير مرخص بصيدا وسطرت محاضر ضبط بحق عدم الملتزمين بالحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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