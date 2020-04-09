أفادت قناة الـ"NBN" بأن "وزارء الصناعة عماد حب الله، والعمل لميا يمين، والزراعة عباس مرتضى، والمال غازي وزني، والأشغال ميشال نجار، إعترضوا على التعيينات الثلاثة التي أقرت في مجلس الوزراء اليوم".
هذا وإنتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء التي انقعدت في قصر بعبدا.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة أنّ "حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة انضمّ إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري ببعبدا".
وأفادت معلومات للقناة بـ"تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظّفين في مجلس الخدمة المدنية، وتعيين أحمد ظافر الحجار مفتّشًا هندسيًّا في التفتيش المركزي".
كانت هذه تفاصيل خبر NBN: حب الله ويمين ومرتضى ووزني ونجار اعترضوا على التعيينات التي أقرتها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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