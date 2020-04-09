NBN: حب الله ويمين ومرتضى ووزني ونجار اعترضوا على التعيينات التي أقرتها الحكومة

أفادت قناة الـ"NBN" بأن "وزارء ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، والعمل ​لميا يمين​، و​الزراعة​ ​عباس مرتضى​، و​المال​ ​غازي وزني​، والأشغال ​ميشال نجار​، إعترضوا على ​التعيينات​ الثلاثة التي أقرت في ​مجلس الوزراء​ اليوم".

هذا وإنتهت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء التي انقعدت في قصر بعبدا.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة أنّ "حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ انضمّ إلى جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​القصر الجمهوري​ ببعبدا".

وأفادت معلومات للقناة بـ"تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظّفين في ​مجلس الخدمة المدنية​، وتعيين أحمد ظافر الحجار مفتّشًا هندسيًّا في ​التفتيش المركزي​".