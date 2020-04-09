أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن جائحة كوفيد-19 ستسبب "أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير" عام 1929، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضو في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت كريستالينا جورجييفا إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد في أحسن الأحوال "انتعاشاً جزئياً" في عام 2021، شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من عام 2020 ويكون من الممكن رفع تدابير العزل للسماح باستئناف النشاط الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي جزئياً على أحسن تقدير في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.