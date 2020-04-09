القاضي حلاوي أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق العميل فاخوري

أصدر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف غيابية، في حق العميل الاسرائيلي ​عامر الفاخوري​ بناء على الدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي بوكالته عن الاسرى المحررين سهى بشارة، نبيه عواضة، علي بزي، ياسر بزي، رياض عيسى، خليل هاشم وعلي أيوب.

وسيتم تعميم هذه المذكرة في الأيام المقبلة على الأنتربول الدولي لتكون سندا قانونيا لملاحقته من قبل الفريق القانوني أمام المحاكم الأميركية بجرائم الارهاب، بالإضافة إلى طلب نزع الجنسية الأميركية منه.