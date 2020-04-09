الصحة العالمية: خطورة كورونا تتمثل في إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي

اعتبرت المديرة الإقليمية ل​منظمة الصحة العالمية​ ماتشيديسو مويتي، أنه "لا تزال أمام ​إفريقيا​ فرصة تقليل وإبطاء انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مشددة على أنه "يجب على جميع البلدان أن تزيد في سرعة استجابة شاملة للوباء".

ولفتت مويتي إلى أن "خطورة "كوفيد 19" لا تقتصر فقط على التسبب في وفاة الآلاف من الناس، ولكنها أيضا تطلق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".

كما أوضحت أن "انتشاره خارج المدن الكبرى يعني فتح جبهة جديدة في معركتنا ضد هذا الفيروس، مما يتطلب استجابة لا مركزية، مصممة خصيصا للسياق المحلي"، مشيرةً إلى أن "الحكومة في المقاطعات والأقاليم تحتاج إلى ضمان امتلاكها للموارد والخبرات اللازمة للاستجابة لحالات تفشي المرض محليا".